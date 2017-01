Critican a Alicia Machado por interpretar a Jenni Rivera

Mientras Univision transmite su serie sobre la vida de Jenni Rivera, Telemundo prepara ‘Mariposa de barrio’, autorizada por la familia Rivera.

Sin embargo, la producción empieza con el pie izquierdo, pues Alicia Machado no gusta como protagonista de la historia, pues tendrá que remedar a la Diva de la Banda en todos los aspectos.

Al respecto, el actor Tomás Goros, actor de la serie de Univision ‘Su nombre era Dolores… La Jenn que yo conocí’, compartió su opinión para LMShow:

“Ahí empezamos con errores. ¿Qué tiene que ver Alicia Machado con Jenni Rivera?, ella no es actriz, se hizo famosa por sus escándalos con Donald Trump, no es actriz, es una modelo”, dijo.

El mexicano agregó que la venezolana no reúne el perfil necesario para dar vida a la fallecida ‘Diva de la banda‘.

“El personaje tiene que estar hecho por una México-norteamericana, por una mujer que conozca la cultura mexicana. Creen que si te quitan el acento ya conoces otra cultura. Alicia Machado no se me hace una actriz. Veremos la otra versión de la historia (Mariposa de barrio), bienvenida, pero con la protagonista, se me hace que empiezan equivocados”.

Con información de Tvnotas