El contundente mensaje de Norkys Batista por el #23E

Mi gente, ustedes saben lo comprometida y trabajadora q soy, creo en #Venezuela y la Amo como a Mi vida porq aquí nací, aquí esta TODA mi familia, amo a mi gente y este ha sido el país q me ha apoyado siempre, y sè q cada Venezolano q se ha ido, se ha ido en contra de su voluntad, por Miedo, Angustia, por la Inseguridad, se han ido con mas miedo q nunca por su cambio de vida, rutina, nuevos países, nuevas costumbres para Elloooos TAMPOCO ES FACIL… pero se han ido en busca de una mejor CALIDAD DE VIDA, SEGURIDAD, Y GARANTIA A LA VIDA… YO TAMBIEN AL IGUAL Q USTEDES VIVO ATERRADA, ASUSTADA, PARANOICA, YA ME SIENTO BIPOLAR,… Un ratico estoy bien y Feliz, y al Rato empieza la angustia, la taquicardia, las ganas de salir corriendo es cada vez peor…😞 Si grito, siento q NADIE me escucha, NO HAY LEYES, NO HAY GARANTIA DE NADA, No hay tan siquiera SEGURIDAD EN LAS CALLES, ESTAMOS DESAMPARADOS, NO UNOS, NO, estamos desamparados TODOS, aquí ya no se trata de quien puede más NO, se trata del ABUSO, el AUTORITARISMO, LA SOBERBIA, TODOS los Venezolanos SOBREVIVIMOS COMO PODEMOS, YÓ particularmente, vivo de mis obras, publicaciones, y aún así me critican, MUCHOS no han entendido q NUESTRAS redes sociales, NO solo es para informar y farandulear, PARA MÍ, ES MI CANAL DE INGRESOS, Mi Oficina, Mi Trabajo, MI DESAHOGO, MI VENTANITA PARA ESTAR CERCA DE USTEDES, para estar en Contacto con el #Mundo, Para desahogarnos, PARA INFORMAR, DENUNCIAR, es como ese CANAL DE TV q nos han cerrado también… DETENTE UN SEGUNDO, Y PIENSA… TE GUSTA COMO VIVES? CREES Q MERECES VIVIR HACIENDO COLAS?? CREES Q ES JUSTO COMPAR CON UNA TARJETA, Y ENCIMA FIRMAR QUIEN SABE PARA Q???? ESTAS DEACUERDO CON SUPLICAR Q TE VENDAN UN MEDICAMENTO O NO ENCONTRARLO??? CREES Q ES JUSTO, VER MUY LEJOS LA POSIBILIDAD DE COMPARTE UN CARRITO O UNA VIVIENDA??? TE PARECE NORMAL, Q NOS MATEN SIN COMPASION, POR FALTA DE SEGURIDAD??? Son muchas las interrogantes…! Piensa y lo q te diga tu ❤️ y tu mente, serà la respuesta, te daràs cuenta como se acelera en lo q te hagas la 1era pregunta…! DESPERTEMOS #VENEZUELA #BASTA #NorkysBatista | Gracias @nabflores por esta imagen |

