Cineasta iraní nominado al Oscar faltará a ceremonia tras decreto de Trump

El cineasta iraní Asghar Farhadi, nominado al Óscar en la categoría de mejor película de habla no inglesa, anunció el domingo que faltará a la ceremonia de entrega de premios, denunciando las restricciones de entrada a Estados Unidos impuestas por Donald Trump. AFP

Asghar Farhadi tenía pensado acudir a la ceremonia, explicó en un comunicado difundido por las agencias de prensa iraníes, pero el decreto firmado el viernes por el presidente estadounidense para prohibir a los nacionales de Irán, Siria, Yemen, Libia, Irak, Somalia y Sudán entrar a Estados Unidos le hizo cambiar de idea.

“Mi intención no era no asistir a la ceremonia o boicotearla para mostrar mis objeciones (a la política de Trump), pues sé que mucha gente de la industria estadounidense del cine y de la Academia de las Artes y las Ciencias del Cine se oponen al fanatismo y al extremismo que reinan más que nunca hoy en día”, explicó el director.

Trump's visa ban for Iranians is racist. Whether this will include a cultural event or not,I won't attend the #AcademyAwards 2017 in protest pic.twitter.com/CW3EF6mupo

— Taraneh Alidoosti (@t_alidoosti) January 26, 2017