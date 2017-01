Cinco muertos y múltiples heridos tras tiroteo en discoteca de México (Videos)

Alrededor de las 2:00 am iniciaron los reportes sobre un tiroteo que se desarrolló en un festival musical que se realizaba en una discoteca de méxico, específicamente en el Blue Parrot, ubicado en Playa del Carmen. VAD

De acuerdo con los reportes del New York Daily News el fuego inició en horas de la madrugada mientras una cola de personas esperaban afuera para poder ingresar al club. En el interior se realizaba la fiesta de cierre del BPM Festival.

Aún no se ha aclarado el número de víctimas del tiroteo. Uno de los DJ que estaba actuando en el evento, informó a través de su cuenta de Twitter que alguien había ingresado al local y empezó a disparar. Además agregó que al menos 5 personas estaban muertas y muchos otros heridos a causa de los impactos de bala.

Someone has come into the club in Playa Del Carmen and opened fire. 4-5 dead and many wounded. Stay in ur fuckin hotel if you’re here at BPM

— JACKMASTER (@jackmaster) January 16, 2017