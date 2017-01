“Chino” Miranda y su novia celebraron su aniversario muy romantico (Fotos)

1095 días a tu lado y los que faltan. Feliz Aniversario amor mío . Hace 3 años decidimos compartir nuestras vidas y definitivamente fue la mejor decisión que he tomado. Eres una bendición. Gracias por tu paciencia y por aportar tantas cosas positivas a mi vida. Se que no soy perfecto pero cada día hago el mayor esfuerzo por mejorar y entregarte todo mi amor. Dios bendiga nuestra relación. Te amo @tashie_net

