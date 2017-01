Cesar D’ La Torre se destaca como actor en los Estados Unidos

El actor venezolano César D’ La Torre nació en Maracaibo, Venezuela. Comenzó a practicar artes marciales cuando tenía sólo 6 años de edad, cinturón negro en “Karate-do”, luego decidió convertirse en actor y comenzó en el mundo artístico cuando sólo era un adolescente en su ciudad natal, trabajando en teatro, cortometrajes y como modelo, al mismo tiempo que estudiaba arte dramático. NP

Decide trasladarse a la capital, Caracas, donde continuó su formación actoral en La Academia de Cine y Tv de RCTV y Televisión, cuando tenía 17 años de edad consiguió su primer papel principal en una película para televisión en NCTV, desde ese entonces continuó trabajando en teatro, comerciales y telenovelas como Estrambótica Anastasia (con Leandro como personaje) , La Vida Entera (interpretando a Juancito), la exitosa serie juvenil Qué Clase de amor (interpretando a Caimán, el mejor amigo del Alacrán), etc.

Su dedicación y disciplina lo llevó a trabajar en México y Estados Unidos con gente de la industria americana muy importantes como Taylor Monsem (cantante y actriz protagónica en la serie Americana Gossip Girl), con ella trabajó en el video musical YOU y Meiert Avis (director y productor de películas y videos musicales en Hollywood de cantantes como Jennifer López, Taylor Swift, entre muchos). Además tuvo la oportunidad de trabajar en una serie de TV llamada DTLA (donde encarna a César Gómez) producida y dirigida por Larry Kennar (productor de las películas como 50 First Dates con Adam Sandler, Barber Shop, entre otras.)

Actualmente y desde hace cuatro años vive en Los Angeles (Estados Unidos), y poco a poco su carrera ha ido en ascenso, en este competitivo mundo de Hollywood. Con mucho esfuerzo y dedicación, pero sobre todo constancia y amor por su profesión ha logrado participar en importantes series, películas, videos musicales y codearse con los más reconocidos actores y actrices de Hollywood, así como también con directores y productores destacados.

CÉSAR tuvo la oportunidad de participar en diversos festivales de cine con un proyecto llamado The Florist – El Florista, el cual fue proyectado en el Burbank International Film Festival (realizado en Hollywood en la ciudad de los Angeles). Actuó en la serie americana DTLA junto a la reconocida actriz Melanie Griffith y el actor Jeremy Jackson de la serie Baywatch; transmitida por Netflix; tuvo una participación en la serie de comedia Ground Floor transmitida por Warner Brothers. Participó además en la película WEST HOLLYWOOD MOTEL del director Matt Riddlehoover, dicha película está disponible en dvd, itunes, Xbox, vudu y google play.

Tras diversos castings y preparación continua CÉSAR D´LA TORRE tiene para este año que comienza diversos proyectos ya realizados, a la espera de su proyección. En la película Misfists (donde hace el papel del chef Reynaldo) trabaja con actores americanos como Leigh Allyn Baker y Krista Allen, dicha película se estrena este 2017, aún sin fecha establecida; interpretó a Mario Kempes de jóven en la serie FIFA Forever, tuvo una pequeña participación en la serie Funny or Die la cual se estrenará en Enero en TV Land (donde han actuado los más famosos de Hollywood desde Brad pitt hasta el Presidente de los Estados Unidos).

Las películas Psychic Visions y Heavy Duty Lovers en la cual interpreta a un asesino, se grabó entre Los Ángeles y México y su director es Luis Estrada, en dicha película compartió con actores como David Fernández quien ha destacado en End of Watch y The Walking Dead; también con miras a estrenarse este año.

En la red ya circulan micros de la serie comedia Chicos de alquiler la cual saldrá por http://póngalo.com a mediados de este año y en la cual también actúa, además ha grabado videos musicales compartiendo con David Guetta y Zara Larsson (Thi`s one for u belgium).

Sin duda alguna un ejemplo de talento venezolano, quien lucha se prepara y persigue con constancia sus sueños. Poco a poco escalando grandes peldaños, pues el mercado de Hollywood es muy competitivo, pero lo importante es trabajar y participar en diversos proyectos para dar a conocer su profesionalismo y destacar como siempre lo hacen los venezolanos dejando el nombre del país muy en alto.