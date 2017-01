Casey Stoner ya probó la nueva Ducati (Video)

El australiano Casey Stoner, dos veces campeón del Mundo de MotoGP, ha probado por primera vez este año la nueva Ducati, durante un test privado en Sepang. EFE

Stoner, ahora probador de la marca italiana, ha experimentado con la moto que tendrá del piloto español Jorge Lorenzo, tricampeón del mundo, que cerró su trayectoria con Yamaha con un tercer puesto en el último mundial.

Él y su compañero de equipo, el italiano Andrea Dovizioso, probarán la nueva moto en los test oficiales que se realizarán también en Sepang del 30 de enero al 1 de febrero.

