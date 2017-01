“Britney Ever After”: Primer tráiler de la película de Britney Spears

Recientemente, Natasha Basset reveló que fue muy duro para ella personificar a Spears: “Fue extremadamente traumático”, confesó la actriz australiana al tabloide The New York Daily News. “Ella no es como nadie más. Es perseguida por los paparazzis y es constantemente criticada y está todo el tiempo bajo la mirada del público. (…) Realmente aprecio cuán fuerte es”.

Watch: @Lifetimetv dropped the first trailer for the upcoming Britney Spears movie, set to premiere Feb. 18 https://t.co/laGL6ZchgL pic.twitter.com/0mW9vSfAfG — Hollywood Reporter (@THR) January 23, 2017

Con información de Infobae