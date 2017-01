¡Auch! Justin Bieber fue aplastado en un partido de hockey

Justin Bieber protagonizó este sábado la anécdota de un encuentro benéfico de hockey hielo disputado entre famosos y jugadores profesionales de la NHL. El cantante canadiense comprobó en sus propias carnes la dureza de este deporte al ser aplastado contra las vallas por su compatriota Chris Pronger, actual jugador de los Arizona Coyotes.

Definitely a bit of a Chris Pronger/Justin Bieber rivalry building here. pic.twitter.com/U6L7lQdIrI

— Taylor Haase (@TaylorHaasePGH) January 28, 2017