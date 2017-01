Así le quitan los “pacos” dinero “pa´el fresco ” a los caraqueños (HUMOR)

Para nadie es un secreto que los venezolanos suelen enfrentar sus problemas con dosis de humor. No hay nada que no se preste para una broma, pero ojo, esto no quiere decir que un asunto determinado no se tome en serio, todo lo contrarios. El humor es una herramienta para canalizar y denunciar una serie de irregularidades que ocurren con frecuencia en el país.

Redacción Venezuela Al Día

A mediados del mes de marzo del año pasado, el YouTuber Gil Laya compartió un video que poco tiempo le tomó viralizar. Se trataba de una parodia de una situación que presencian con frecuencia los usuarios del metro Caracas. La venta informal de productos en el medio de transporte se ha vuelto algo rutinario. ¿O es qué perteneces a ese porcentaje de la población que nunca compró goma de mascar en el metro?

Tranquilo, si no sabes de que parodia te hablamos, aquí te la tenemos:

Gracioso… ¿no?

Pues ahora rueda por las redes otra parodia, que si es verdad nos arranca una sonrisa de nuestros rostros, también nos llena de amargura, a sabiendas que es una situación por la que muchos han pasado y en la que el culpable es el Gobierno.

Fresco, fresco…los pacos (policías) siempre te quitan para el fresco.

El YouTuber comenta en el video ¨Mucho cuidado los paran en la calle sin sus papeles, LA ESTACIÓN CHACAO LLENA DE UNA AVENTURA MUSICAL¨.

¿Ficción o realidad?… Aquí tienes el video: