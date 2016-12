Voleibolista venezolano espera por Cencoex para realizarse un transplante de médula

El jugador de voleibol venezolano, Francisco Soteldo, diagnosticado con leucemia linfoide tipo aguda, espera por la Comisión Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) para que le aprueben las divisas que le permitan realizarse un transplante de médula.

Según reseña Contrapunto, el criollo no ha podido recibir su tratamiento y se encuentra preocupado porque “se le acaba el tiempo”.

“Yo no estoy pidiendo que me regalen las divisas, sólo que me las aprueben. Yo las voy a pagar”, expresó el atleta.

A principios de año, Soteldo al ser diagnosticado con la enfermedad ha luchado por su vida

“Empecé a hacer tratamiento de quimioterapia y gracias a Dios tuvimos buenos resultados en poco tiempo. El doctor nos dio la posibilidad de hacer el trasplante de médula en una clínica en Milán”, relató.

Soteldo reconoció el apoyo financiero del Banco Central de Venezuela (BCV) y el Instituto Nacional de Deportes y e afirmó que los representantes de dichas instituciones fueron los que plantearon la posibilidad de realizar el trasplante en el exterior.

Para ello, el pasado mes de noviembre, Soteldo viajó hasta la ciudad de Milán para someterse a la intervención.