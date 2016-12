Venezuela: Donde negociar con comida es más rentable que la droga

El acceso a los rubros alimenticios en Venezuela es en extremo limitado. Luego de una serie de manifestaciones que hicieran los venezolanos por hambre, Nicolás Maduro dejó en manos del Ejército la administración de los recursos. El resultado es evidente: otro caso de corrupción hecho en “revolución”.

Los generales del Ejército Nacional están a cargo de la distribución de alimentos en todo el territorio nacional. En Venezuela no se mueve un kilo de harina o un gramo de mantequilla sin la supervición de los militares. Sin embargo, lejos de representar una solución al problema, se han convertido en el problema.

Una investigación de The Associated Press concluyó que los uniformados venezolanos se están lucrando y de gran manera con la responsabilidad que les fue asignada. No existe un combate contra el hambre del pueblo.

Quienes no tienen comida, saben donde hallarla. Hay mercados ilegales administrados por militares en donde los bultos de harina de maíz precocida no escasean. Sin embargo, se consiguen a un precio cien veces mayor al que fijó el Gobierno Bolivariano. Tal fue el caso de José Campos, un venezolano que declaró para AP: “Los militares estaban allí pendientes de las bolsas de dinero. Siempre tuvieron lo que necesitaba“.

Parece el colmo que un país con riquezas petroleras de tanta envergadura, esté al borde del colapso por falta de alimentos. El tráfico de alimentos se ha convertido en una cruda realidad en Venezuela y se mantiene en las manos de las Fuerzas Armadas. Así lo aseguró AP después de la revisión de una serie de documentos y de haber entrevistado a más de 60 funcionarios, empresarios e incluso, a 5 ex generales de la República.

El resto del mundo no está en desconocimiento de la situación. El gobierno de los Estados Unidos de América inició una investigación en contra de altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, entre los que están varios efectivos del Ejército Nacional. La causa sería el lavado de recursos proveniente de contratos de alimentos. “Ahora la comida da más que la droga“, dijo el general retirado Cliver Alcalá, quien ayudó a supervisar la seguridad fronteriza.

El control de los militares sobre los alimentos se consolidó con Nicolás Maduro. Sin embargo, la orden fue dada por Hugo Chávez en el año 2004. Fue entonces cuando creó el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, el cual le ayudó a aumentar el control militar sobre los productos básicos. La acción tuvo su origen en los intentos de la oposición venezolana de sacarlo del poder. Controlando los alimentos, se controla al pueblo.

Fue durante el Gobierno Socialista que se nacionalizaron y descuidaron granjas y fábricas de todo tipo. Mientras el petróleo se mantuvo a un precio envidiable, esto no fue problema. Sin embargo, al derrumbarse la principal entrada de dinero en Venezuela, el gobierno se quedó sin recursos para importar lo suficiente para cubrir las necesidades básicas de los venezolanos.

El gobierno importa ahora casi todos los alimentos del país y los sobornos a los generales están incluidos en los altos precios de las importaciones, según Werner Gutiérrez, profesor de agronomía de la Universidad de Zulia. “Si Venezuela pagara los precios del mercado, podríamos importar el doble y fácilmente satisfacer las necesidades de nuestra población”, afirmó Gutiérrez. Por el contrario, hay gente muriendo de hambre.

