Trump acusa a Obama de poner “obstáculos” para entorpecer transición

El presidente electo de Estados Unidos Donald Trump acusó este miércoles al presidente saliente Barack Obama de hacer “declaraciones incendiarias” y de poner “obstáculos” que entorpecen la transición a la cabeza del ejecutivo. AFP

“Hago lo que puedo para ignorar todos los obstáculos y declaraciones incendiarias del presidente O. Pensaba que iba a ser una transición dulce ¡PERO NO!”, tuiteó el futuro presidente, elegido el pasado 8 de noviembre, sin precisar la naturaleza de esos obstáculos ni las declaraciones de Obama a las que se refería.

Doing my best to disregard the many inflammatory President O statements and roadblocks.Thought it was going to be a smooth transition – NOT!

