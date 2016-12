Transgénero gastó $45,000 en una cirugía de feminización facial

Stef Sanjati un jugador de 20 años de edad, mujer transgénero de Toronto recientemente se sometió a cirugía facial feminización – compartir un video gráfico en su muy popular página YouTube el día de y después de que había hecho el procedimiento.

“En cuanto a mí, despertando y mirando en el espejo es como presionar reset en su juego favorito de todos los días. La pérdida de todo progreso, yendo hacia atrás, sin llegar nunca a su potencial “, dijo la Sra Sanjati.

“Es muy frustrante, no ver lo que ves en la cabeza en el espejo,” continuó, escrito en una página GoFundMe establecido para ayudar con el costo de sus diversos procedimientos quirúrgicos.

“Creo que no he subido una fotografía sin tocar desde antes de comenzar mi transición – Me Nip tuck y a la cara, lo que reduce la mandíbula aquí, la ampliación de la mejilla allí … todo con el objetivo de buscar más como lo que percibimos como femenino ‘.

Junto facial Cirugía Feminización (FFS), que cuesta Sra Sanjati más de CAD $ 45.000 (US $ 33.000; AUD $ 45.000; GBP £ 26.500), la Sra Sanjati también tendremos cirugía de reasignación sexual (SRS).

Los costos pueden variar para estas cirugías dependiendo de la persona.

Con información de Daily Mail