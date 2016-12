Siete cosas que Maduro nos quitó en estas Navidades

Este 24 de diciembre se celebró una de las Navidades más oscuras y deprimentes de toda nuestra historia. La crisis política, económica y social consumió el ánimo de los venezolanos quienes extrañaron cosas tan básicas la cena navideña, los regalos y los fuegos artificiales.

Este sábado, la frase “primer 24” se convirtió en tendencia en la red social Twitter, entre quienes precisamente resaltaban aquello que no pudieron difrutar por primera vez en estas Navidades.

A continuación 7 cosas que los venezolanos extrañaron en estas Navidades:

Hallacas

En muchos hogares venezolanos no se celebró la tradicional cena navideña este 2016. Los elevados costos hicieron imposible para muchos poner una buena hallaca sobre la mesa. En el pasado, las familias hacían hallacas en grandes cantidades lo que permitía incluso regalar unas pocas a amigos, vecinos y familiares. Y claro, el resto se congelaba para las comidas recalentadas de enero. ¡Aquellos tiempos!

Regalos

Muchos niños venezolanos no recibieron el acostumbrado “Niño Jesús”, y es que los elevados costos de los juguetes complicaron la situación para los padres que cuentan con sueldo mínimo y si acaso. Muchos de estos padres cuentan que debieron decirle a sus pequeños que Santa no existe mientras otros prefirieron comprar juguetes artesanales como yoyos, trompos, carros de madera, etc.

Estrenos

Estrenar ropa nueva en diciembre era una tradición de los venezolanos hasta hace muy poco. Este año 2016, estrenar un nuevo atuendo no estuvo entre las prioridades de las familias debido a la actual crisis económica. Algunos padres cuentan que optaron por repetir una buena pinta mientras que otros optaron por comprar algo de ropa usada, sin pena alguna.

Familia

Muchos venezolanos emigraron en el año 2016, lo que les llevó a celebrar este diciembre sus primeras navidades alejados de la familia, una situación que se viene repitiendo año tras año aunque cada vez en mayor nivel. Muchos dicen tener miembros de la familia en distintos países lo que hace imposible una reunión familiar como se acostumbraba en el pasado. –Sí, el socialismo se llevó hasta eso, la unión familiar-.

Fuegos artificiales

Si no había dinero para estrenos, mucho menos para fuegos artificiales. Usuarios en las redes comentaron sobre la falta de fuegos artificiales en la celebración de Noche Buena, algo que sí se acostumbraba en el pasado cuando hasta entre vecinos competían para ver quien ofrecía los mejores espectáculos de luces.

Ánimos de fiesta y parranda

Si algo faltó en estas Navidades sin duda alguna que fue el ánimo navideño y de parranda que se acostumbraba en nuestro país. Para los venezolanos, la Navidad solía ser tiempo de celebración, de goce, de música, de mucho licor y buena vibra. Este año 2016 el panorama pintó oscuro y deprimente. Sin duda alguna un logro más del socialismo.

Amanecer prendidos

En el pasado, era común amanecer el 25 de diciembre prendidos y continuando la rumba que comenzó la noche anterior. Este año 2016, los venezolanos se fueron temprano a la cama porque no había espíritu navideño ni mucho menos licor para festejar hasta el amanecer.

A continuación algunos mensajes en las redes:

Primer 24 que el pueblo venezolano está Sin hallacas

Sin estrenos

Sin ánimos Antes faltaba algo; anoche falto de todo … — Ricardo Nuñez Fornes (@RNFinfo) December 25, 2016

Primer 24 que veo a tantos niños sin sus regalos y gente desanimada, y todo gracias a la revolución socialista. — Israel Contreras (@israel_poz) December 25, 2016

Primer 24 sin hallacas, pero tengo a mis padres a mi lado con salud. Por otro lado el primero sin tantos fuegos artificiales. — DudaRazonable (@DudaEterna) December 25, 2016

"Primer 24" .. Que los venezolanos nos vamos a dormir tan temprano.. — C R I S T I A N (@SoyUnMuchacho) December 25, 2016

primer 24 sin mi familia… — greydelosangeles (@greeydlaabh) December 25, 2016

"Primer 24" Donde Le Falto Regalos A Los Niños, Donde Falto La Cena Navideña Donde Falto Mas Animo Donde Falto TODO — Sra García. (@httpsnegraa21) December 25, 2016

"Que 24" Mis vecinos en silencio,no existe olor a acomida, no hay fuegos artificiales no se escuchan niños riendo.La revolucion acabo todo — Maira (@mairaA83) December 24, 2016

Con información de Maduradas