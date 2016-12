El “show” de Delcy Eloína, entre los momentos más vergonzosos de 2016 (+Lista)

Nadie se escapa de hacer el ridículo delante de una audiencia. A veces ni nos damos cuenta de lo que pasó hasta que algún tercero nos hace reparar en el bochorno, en otras oportunidades somos conscientes del error apenas metemos la pata.

En todo caso, para la mayoría de los mortales, estos pecados no tienen mayor trascendencia, pero cuando lo comete una figura pública se convierte en motivo de abundantes comentarios en los medios públicos, redes sociales, bar de la esquina y son materia de artículos como este.

Cuando Juan Gabriel no subió a recoger el Grammy



Juan Gabriel fue sin duda uno de los compositores, cantantes y showmen más talentoso y famoso de México. Su sorpresiva muerte fue noticia mundial, sus fans y la comunidad internacional se sintieron consternados por su desaparición física. Incluso el presidente Barak Obama hizo pública sus condolencias. Sus restos fueron velados en el Museo de Bellas Artes de México y sus cenizas esparcidas en su natal Ciudad Juárez, donde una multitud de 40 mil personas acompañó el recuerdo de su divo.

El momento de mayor vergüenza ajena del año debe ser el que protagonizó Andrés Ceballos durante la entrega del Grammy Latino. En un evidente desconocimiento absoluto de la dimensión de “Juanga”, el joven cantante español después de revelar que el cantautor mexicano recibía un premio póstumo, estuvo esperando que apareciera para recibirlo. Y cómo al final —evidentemente— nadie subió a recibirlo, sólo atinó a decir que la producción se lo haría llegar: “¡Enhorabuena!”, exclamó.

Advertido luego de su metida de pata, Ceballos trató de corregir el entuerto de una manera bochornosa. Intentó argüir una excusa infantil que nadie puede creer: él se estaría refiriendo a un representante y no al artista fallecido.

Cuando el comunismo y la democracia se dieron la mano

La visita de Obama a Cuba y la reapertura de la Embajada de los Estados Unidos en la Isla después de más de 50 años fue el inicio del restablecimiento en las relaciones diplomáticas de los dos países signados por décadas de enemistad histórica. Obama resultó ser un personaje muy popular entre los cubanos y hasta participó en un programa cómico al mejor estilo de Saturday Night Live.

Raúl Castro demostró ciertos sentimientos encontrados, sobre todo durante un discurso de Obama diplomático, pero crítico. Después de unas declaraciones en conjunto, frente a la prensa, el presidente de los Estados Unidos trato de tocar el hombro de su homólogo cubano, pero éste, con los reflejos de un peleador de jiujitsu lo sujetó de la muñeca y le alzó la mano en un intento fallido de celebración al estilo de un réferi que alza la mano del boxeador ganador.

Cuando la democracia intentó darse tres manos

El momento más bochornoso lo vivió el presidente mexicano Enrique Peña Nieto en un encuentro con sus pares de Estados Unidos y Canadá, Barack Obama y Justin Trudeau. Cuando los tres líderes intentaron darse la mano los tres ‘a la vez’, pasó esto:

El momento que oscureció el brillo del Oscar

Los premios Oscar de 2016 fueron criticados por no haber nominado a ningún actor negro en las cuatros categorías de este rubro. Algunos artistas afroamericanos promocionaron un boicot y no asistieron. Por otra parte, la comentarista de Fox News, Stacey Dash, una linda mulata de ojos claros, declaró que se trataba de una doble moral y un reclamo absurdo. Argumentó que entonces no deberían existir premios como el de Black Entertainment Television, donde sólo puedes recibir uno si eres negro o la conmemoración del mes de la comunidad negra.

Paradójicamente el presentador de este año era Chris Rock —cuya rutina humorística suele ser una crítica del racismo— y uno de sus chistes fue llamar al escenario a la nueva “directora de programación para las minorías: Stacey Dash”. Ella salió y en un intento de ironía irreverente felicitó a: “…mi gente: ¡feliz mes de la Historia Negra! Ji, ji, ji”.

Si me cierran la puerta, entro por la ventana



Sin duda el representante del escenario político latinoamericano que más acumula situaciones de bochorno es el presidente venezolano Nicolás Maduro. No le gana ni el presidente de Guatemala, Jimmy Morales quien es, literalmente, un payaso. Pero Maduro no interpreta un libreto cómico sino que, por una exagerada corrección política habla de “millones y millonas” o confunde el milagro cristiano con una hilarante multiplicación “de los penes”. Pero este año el premio se lo llevó su canciller Delcy Rodríguez.

Venezuela atraviesa una situación política gravísima tanto nacional como internacionalmente. En ese contexto el Mercosur decidió no concederle al país petrolero la presidencia pro tempore del organismo que le tocaba la segunda mitad de este año. El gobierno de Venezuela, en vez de acatar la decisión de sus socios y establecer un diálogo con ellos, ha declarado que es el legítimo presidente del Mercosur y ha comenzado a despachar sin que nadie le haga caso.

El momento más bochornoso ocurrió cuando Delcy Rodríguez asistió a una cumbre del Mercosur en Argentina donde Venezuela no había sido invitada (por estar suspendida) e intentó entrar a la fuerza a la reunión de cancilleres. A pesar de las solicitudes de sensatez, Rodríguez a golpes y empellones se abrió camino ante la atónita mirada de las decenas de asistentes hasta llegar a una sala vacía. Sus colegas se habían retirado ante tanta imprudencia.

