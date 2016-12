Se acabó el plazo: No más billetes de Bs. 100 para los transportistas

Los billetes de Bs. 100 se encuentran en un nivel de rechazo similar al del Gobierno Bolivariano. Con los días contados hasta su nueva expiración, nadie los quiere recibir. El sector de transporte de Mérida anunció que hasta el miércoles 28 de diciembre los recibirán.

Luisana Valdivieso/Venezuela al Día

Victor Velasco, presidente encargado del sindicato de transporte de Táchira informó que hasta este miércoles los choferes de las líneas recibirán el billete de 100 bolívares. A partir del 29 del mes corriente, deberán efectuar sus pagos en billetes de otra denominación.

El transporte público en Venezuela no se puede pagar de otra forma que con dinero en efectivo. Sin embargo, al billete de Bs. 100 le quedan 5 días de vida, de los cuales dos no son hábiles para su depósito o cambio. Por esta razón, transportistas y comerciantes dejarán de recibirlo, en ocasión de no quedarse con una ruma de dinero sin valor.

“El 2 de enero es un día bancario y no vamos a poder depositar esos reales. Por otro lado el gobierno no ha sacado ninguna información adicional. Recibimos los billetes de Bs 100 hasta hoy para poder nosotros el 29 y 30 depositar esos reales en el banco y no quedarnos con esos billetes”, declaró Velasco para El Nacional.

La única alternativa para que los trabajadores del sector continúen aceptando la moneda, es que desde el Ejecutivo Nacional se envíe un comunicado, prorrogando el uso del mismo. De lo contrario, los transportistas no lo aceptarán más. “Nosotros todavía no hemos vistos los billetes de nueva denominación. No han salido a la calle”, sostuvo.

Con información de El Nacional