Protestan frente al BCV por demora en depósitos de billetes de Bs 100

Un grupo de personas protesta en las inmediaciones del Banco Central de Venezuela (BCV) porque desde el 17 de diciembre depositaron sus billetes de 100 bolívares, tal como lo ordenó el Gobierno, y hasta la fecha no les han dado razón de dónde está ese dinero ni cuándo se lo van a reembolsar. VAD

Una de las personas afectadas, que prefirió no identificarse, informó a Prensa Unidad Venezuela que no se irán del lugar hasta obtener una respuesta sobre el paradero de su dinero.

“Estamos acá bastantes personas, porque depositamos el dinero y nos tienen con una burla desde hace una semana. No nos quieren dar respuesta”, dijo.

Explicó que son entre 50 y 60 personas las que decidieron ir a protestar y a trancar la calle como medida de presión para ver si logran que les respondan sobre el paradero de su dinero y cuándo se los van a entregar.

“Hemos estado viniendo todos los días, porque no tenemos el dinero. Nos dicen que tenemos que esperar. Ya son once días, no nos dicen nada y lo único que tenemos es el papel que nos dieron del depósito”, manifestó.

Agregó que ese es el dinero con el que cuentan para pasar estos días de diciembre. “La broma no es así, ellos nos tienen que dar respuesta”, enfatizó.