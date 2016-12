Política exterior del gobierno venezolano está desinstitucionalizada

“Hay una política exterior que está totalmente desinstitucionalizada con una Cancillería que está al garete, en un país que ha perdido el norte en cuanto a lo que es el interés nacional de la República en su accionar internacional”, sostuvo este jueves el internacionalista y politólogo Carlos Luna. VAD

En teoría el Ministerio de Relaciones Exteriores, liderado por el Canciller y bajo la dirección del Presidente de la República, es la institución encargada de ejercer la representación del Estado en el ámbito internacional a través del Servicio Diplomático de la República.

Su labor abarca la representación del país en los ámbitos político, económico, cultural, acción consular y protección migratoria a favor de aproximadamente tres millones de peruanos que conforman nuestras comunidades en el exterior.

Para Luna, la política internacional instrumentada por el gobierno de Nicolás Maduro ha tenido un impacto y la misma está cada vez más profundizada a favorecer un proyecto político.

El especialista en derecho internacional destacó que este es un proyecto político que no convence a nivel exterior y, además, no proporciona la mayor cantidad de progreso, de bienestar y de paz a todos los venezolanos.

“La diplomacia de Venezuela es la del ‘carrito chocón‘, confrontando, dándose contra la pared, queriendo decir que tiene una legitimidad, pero que no cuenta con ella. Venezuela se ha convertido de una autocracia competitiva, donde se irrespetan los Derechos Humanos, el Estado de derecho y el equilibrio de poderes y la sociedad internacional así lo tiene claro por lo cual no tiene credibilidad y no tiene profundidad.

Y si no, que lo digan los hechos suscitados con la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien no logró entrar la semana pasada a la reunión de Mercosur pautada en Buenos Aires, como quería.

De hecho, los medios oficialistas empezaron a hablar de una supuesta “agresión” de un policía argentino a la ministra.

Como prueba, se ofreció un video en el que Rodríguez fuerza su entrada en la cancillería argentina, mientras los funcionarios locales tratan de impedirlo. En la filmación no se aprecia mayor violencia. Pero el presidente venezolano, Nicolás Maduro, denunció más tarde desde La Habana que, como producto del incidente, Rodríguez había terminado con una fractura de la clavícula.

Con información de Unión Radio