¡Polémica! Niña trans de 9 años es portada de National Geographic

En febrero de 2014, la terapeuta clínica Caroline Gibbs, directora del Instituto Transgénero de Missouri, mantuvo esta conversación con Avery Jackson, que entonces tenía 6 años:

—¿Puedes responderme algo sobre ti? ¿Eres un chico o una chica?

— Soy una chica.

— ¿Qué te hace creer que eres una chica?

— Simplemente lo soy.

— ¿Es esto lo que te pones para jugar?

— No, simplemente lo soy.

— Si tus padres dicen “mi hijo” y “él”, ¿cómo te hace sentir?

— Soy realmente “ella” porque soy una chica. Soy una hija.

La Asociación Psiquiátrica Americana define la disforia de género como un grave malestar o conflicto con el género asignado, sus correspondientes roles y la identidad como persona. Aunque es bastante poco frecuente, esta condición puede manifestarse también en niños.

Este es el caso de Avery.

Avery tiene 9 años, vive en Kansas City y es la niña trans que aparecerá en la portada del próximo National Geographic, un número especial dedicado al género. “Lo mejor de ser una chica es que ahora ya no tengo que fingir ser un chico”, dice la cita que acompaña a su fotografía.

We devoted our entire January 2017 Special Issue to an exploration of gender—take a look https://t.co/AFW1VjWvWH #GenderRevolution pic.twitter.com/XvzKNddVum

— National Geographic (@NatGeo) December 16, 2016