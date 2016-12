En plena Navidad, Maduro pidió en “oración” por los niños venezolanos

En un país que los niños se acuestan sin comer, que la situación es complicada y deben hurgar en la basura sin que el Ejecutivo haga algo por los más pequeños, el presidente lanza su saludo navideño por las redes sociales. VAD

¿Por qué los venezolanos nunca olvidarán la Navidad de 2016?

“Pidamos en oración que la Navidad traiga bendiciones de paz y felicidad para la Patria,en especial a nuestros niños”, escribió el Jefe de Estado en su cuenta en Twitter.

Pidamos en Oración que la Navidad traiga Bendiciones de Paz y Felicidad para la Patria,en especial a [email protected] Niñ@s. https://t.co/kc82cQqEVi pic.twitter.com/HdFhZZgBou — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) December 24, 2016

Mientras los niños no tienen un Niño Jesús, las medicinas para los pacientes de cáncer no llegan y no hay un futuro más allá de huir, el presidente se dedicó a escribir con el “amor de la luz decembrina”.

“Mi deseo es que esa luz de amor decembrina nos alumbre todo el año 2017, que será el año de nuestra Venezuela victoriosa e indestructible”, manifestó el Primer Mandatario venezolano.