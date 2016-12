Pescador ruso da a conocer las extrañas “bestias” que ha capturado en el mar

Un pescador ruso llamado Roman Fedortsov ha estado compartiendo a través de las redes sociales imágenes de las extrañas criaturas que ha capturado en sus múltiples salidas desde el puerto de su ciudad.

Tal como recoge el periódico británico Telegraph, Fedortsov es un humilde habitante de la ciudad de Múrmansk, al noroeste de Rusia, que por años se ha dedicado a la pesca.

En todo ese tiempo fue registrando con una cámara las extrañas “bestias” que más le han llamado la atención, y durante el último año ha subido este material a Internet.

De esta manera podemos ver a extrañas y espeluznantes especies que habitan en las frías aguas del mar de Barents. El pescador acompaña cada imagen con mensajes como “Miren al amigo que me encontré”, u “Hoy cenaré bien”. Cada día suma nuevos seguidores, quienes lo ayudan en la compleja misión de identificarlos. No obstante, aún hay varios cuyos nombres no ha podido determinar.

Chimaera aka Rabbitfish aka Ghost Shark. Очень нравится мне эта рыбка)… Химера, она такая Una foto publicada por roman_fedortsov (@roman_fedortsov) el 26 de Dic de 2016 a la(s) 4:59 PST

Тому, кому лень листать:). По просьбе:) Little "black" shark. Caught in the Atlantic Ocean. Такая вот "черная" акула. Выловлена в Атлантическом океане. #фото_с_борта_судна Una foto publicada por roman_fedortsov (@roman_fedortsov) el 24 de Dic de 2016 a la(s) 10:45 PST

The point is to choose the right perspective. Large squid. Обещал одному товарищу-выкладываю… Кальмар. Una foto publicada por roman_fedortsov (@roman_fedortsov) el 23 de Dic de 2016 a la(s) 2:27 PST

Хиломикт. Немного южной рыбки. Такие попадаются на промысле в экономических зонах Мавритании и Марокко. Ловим там ставриду, скумбрию, сардину. Chilomycterus. Caught in in Morocco’s fishing zone. Una foto publicada por roman_fedortsov (@roman_fedortsov) el 22 de Dic de 2016 a la(s) 4:50 PST

it's just a #halibut, and looks like a cyclops Una foto publicada por roman_fedortsov (@roman_fedortsov) el 22 de Dic de 2016 a la(s) 4:50 PST

Una foto publicada por roman_fedortsov (@roman_fedortsov) el 17 de Dic de 2016 a la(s) 6:01 PST

В продолжении темы… другой ракурс #макрурус Una foto publicada por roman_fedortsov (@roman_fedortsov) el 16 de Dic de 2016 a la(s) 6:34 PST