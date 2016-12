Periodista cuenta el caos vivido por pasajeros de Dynamic

El periodista Juan José Sayago, relató el viacrucis que inició este lunes 19 de diciembre estaba programado el vuelo Caracas-Nueva York de la aerolínea Dynamic International Airways LLC, el cual salió dos días después.

Más de cien pasajeros tuvieron que cambiar sus planes y llegaron a su destino sin equipajes. La empresa les dio sus equipajes el 23 de diciembre.

Esto es @flyairdynamic en eeuu ese carrito que ven ahi y este muchacho que es personal del aeropuerto @INAC_Venezuela NO EXISTE pic.twitter.com/fUutKYqW44 — Juan José Sayago P (@jjsayago) December 23, 2016

En una nota de Contrapunto explica el accidentado camino al vuelo. “Nosotros debimos salir el lunes, pero no fue así. Estuvimos dos días en el hotel Eurobuilding & Suites, donde no tuvimos asistencia directa de la aerolínea. Ahí nos servían la comida a la hora que querían y las cantidades que les provocaba”, contó Juan José Sayago, uno de los afectados.

Finalmente aquí están mis maletas. También recibí una respuesta de @flyairdynamic desde Caracas donde prometieron indemnizar por lo ocurrido pic.twitter.com/DuiEZTr4Hb — Juan José Sayago P (@jjsayago) December 24, 2016

El avión salió el miércoles 21 de diciembre a las 5:00 pm desde el aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. “Nos habían dicho que sería el martes a las 10:00 pm y no salimos, después que sería a las 7:00 am y tampoco”, prosiguió relatando el pasajero de nacionalidad venezolana. La ruta del vuelo 2D0412 era de Caracas a Nueva York sin escala, pero eso tampoco ocurrió. “Primero fue a Miami, ahí estuvimos cinco horas parados sin bajarnos del avión. En todo el trayecto no nos dieron comida ni bebidas”, denunció Sayago.

La persona que me atendió ayer asegura que les quitaron la concesión en Miami por irresponsables @INAC_Venezuela pic.twitter.com/QkPSlgYmnv — Juan José Sayago P (@jjsayago) December 23, 2016

Los problemas no terminaron cuando aterrizaron en el destino pautado, ya que al bajarse se dieron cuenta que su equipaje no había llegado. “Dejaron 102 maletas en Maiquetía”, afirmó el usuario. Además, muchos perdieron conexiones a otros destinos y reservaciones en hoteles.

Juan José Sayago viajó junto a su esposa y dos niños. “El más pequeño ya tiene diarrea porque comió lo que pudimos conseguir”, informó.

Su preocupación va más allá de la maleta como objeto físico, pues lo que más le importa es que no tienen la ropa adecuada para protegerse del frío. “Nos dejaron a la deriva. Aquí no existe ninguna oficina de esa aerolínea”, aseguró desde Nueva York.

Por medio de los tuits del periodista se pudo saber que recibieron las maletas el 22 de diciembre en la noche, y una llamada para decirles que los indemnizarían. Además recalcó que la línea es un “carrito” en Nueva York, no hay ni un stand.

A esta hora 1 y 40 am estoy regredando del aeropuerto JFK aún sin maletas. Pregunto alla y resulta que @flyairdynamic no existe https://t.co/ELa5raDSid — Juan José Sayago P (@jjsayago) December 23, 2016

Les cuento que anoche fui por mis maletas que según llegaban ayer al JFK, pero no las pude retirar @INAC_Venezuela https://t.co/rwHMRxqtTD — Juan José Sayago P (@jjsayago) December 23, 2016