La estructura jurídica de Venezuela no es la más correcta que digamos, pues sus jueces o adalides del mal no han respondido o no se han comportado a la altura de la situación actual para liberar a la totalidad de los presos políticos. VAD

MUD: Gobierno mató el Referendo Revocatorio

Y de eso, está consciente el clero y el mundo. No en balde, el padre jesuita, Arturo Sosa, enfatizó este jueves que ”no es propio de una democracia tener presos políticos, ojalá tuviéramos una navidad sin presos políticos, una navidad sin insultarnos mutuamente en lugar de buscar el modo de entendernos y encontrar caminos comunes para solucionar los problemas”.

Bajo su óptica, el diálogo es uno de los ingredientes necesarios de la democracia, por eso a su juicio ”cuando la democracia funciona con normalidad no hay que hablar del diálogo porque se hace el diálogo constantemente, la democracia funciona por el diálogo, cuando empezamos a preocuparnos por el diálogo es porque nos está faltando algo”.

En rueda de prensa ofrecida en Caracas, el General de la Compañía de Jesús agradeció el esfuerzo del papa Francisco sobre el diálogo en el país.

Incertidumbre arropa a venezolanos que esperan nuevos billetes

”En la democracia no todos los procesos de diálogo son exitosos, son un intento, y se empieza y se vuelve a empezar hasta que se logre hacer, y los procesos de diálogo no pueden poner como condición lo que se quiere tener como resultados, los diálogos tienen que ser dosificados y a veces confundimos expectativas con posibilidades reales”.

Con información de Unión Radio