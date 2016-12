Muere desangrado un comerciante víctima de sicariato

Los índices de asesinatos por armas de fuego, no disminuyen. El sicariato se ha convertido en la modalidad favorita de la delincuencia. Las víctimas mortales en el mes de diciembre no se han totalizado, pero ya el número es escandaloso. El hampa no descansa, ni siquiera en navidad.

Luisana Valdivieso/Venezuela al Día

El comerciante Narciso Rafael Dávila Gutiérrez, de 39 años de edad, fue asesinado en medio de una fiesta en el sector Colina de Zapara, en el municipio Mara de Maracaibo, estado Zulia. Una ráfaga de disparos acabaron con su vida minutos después de encontrarse bailando y disfrutando de la celebración.

Los asesinos fueron cuatro hombres. Fueron señalados por testigos como “El Argenis”, “El Morocho”, El “Pelón” y otro aún sin identificar. Se dijo que los hombres llegaron a la vivienda donde se llevaba a cabo la fiesta. Estaban a bordo de una camioneta blanca. Uno de ellos se bajó, entró y llamó a la víctima por su apodo: “El Caña”.

Cuando Dávila escuchó su mote, volteó a ver de quién se trataba. Pocos segundos después estaba siendo embestido por las balas en su contra. Quienes estaban presentes, trataron de resguardarse de los disparos mientras el comerciante se desangraba en el medio de la sala. Los homicidas se retiraron del lugar y fue imposible conseguir ayuda médica a tiempo.

Con información de La Verdad