El diputado a la Asamblea Nacional, Luis Florido, señaló que la Unidad requiere ampliarse y ser coherente para mantener las acciones que le anuncia a los venezolanos.

“La mesa requiere ampliarse, que todos los sectores estén allí y podamos hablarle a los venezolanos sin recule. Que si vamos a decir que se va a activar Carta Democrática no se diga por otra parte que no se hará, que si vamos a Miraflores otros no digan lo contrario”, expresó.

Asimismo, sostuvo que es necesario estimular al mismo tiempo la calle y el voto.

Por su parte, el diputado Luis Stefanelli, quien se unió este jueves a las filas Voluntad Popular, dijo que no puede hablar mal de Un Nuevo Tiempo, partido del que salió, pero que tiene que “asumir la dirección que considera más correcta y esa es VP”, manifestó.

Con información de Globovisión