Los videojuegos más extraños del 2016

El año 2016 estuvo marcado de muchos momentos que las personas desearían olvidar, y el mundo de los videojuegos no se queda atrás, porque debido a los acontecimientos de este año se diseñaron varios juegos que entran en la categoría de lo extraño.

El protagonista de estos juegos raros ha sido Donald Trump, pues el electo presidente de Estados Unidos logró ganarse el odio de muchos.

La primera mujer presidenta de los Estados Unidos tendrá que esperar al menos otros cuatro años, pero Donald Trump es el primer meme que lo consigue. Desde antes de que ganase las primarias del Partido Republicano para enfrentarse a Hillary Clinton en las elecciones, la comunidad de Internet estaba volcada con este nuevo centro de bromas y polémica infinita. Los primeros videojuegos protagonizados por Trump o por señores muy parecidos a él no tardaron en llegar.

El primero de todos se estrenó en el mes de julio con el nombre Trumpiñata (en Steam) y preparado para la realidad virtual. En él tenemos que golpear a una piñata de Donald Trump, que no para de repetir algunas de sus frases. En septiembre llegaron dos videojuegos de nombres muy parecidos pero luego completamente diferentes: Make America Great Again a secas (en Steam) es un plataformas protagonizado por una versión pixelada de Trump que tiene que vencer a los enemigos de su país. El más serio Make America Great Again: The Trump Presidency (en Steam) es un juego de estrategia política en el que tenemos que llevar a cabo las políticas de Donald Trump para que el país prospere.

A medida que se fueron acercando las elecciones la cosa se puso algo más “seria”. A principios de octubre llegaría Mr. President (en Steam), un título con un punto macabro en el que ejercemos de guardaespaldas del presidente “Rump”. A finales de mes llegaría otra experiencia de realidad virtual sobre Trump, pero no la última: Trump Simulator VR (en Steam), un juego en el que encarnamos al propio Trump en la campaña electoral. Finalmente, a medio camino entre el mal gusto y el mal perder, el 21 de diciembre salía President Erect VR (en Steam), un juego en el que tenemos que pegarle a Donald Trump con un consolador…

Juegos escatológicos sobre genitales, caca y pis

El juego escatológico que se lleva la palma este año es Genital Jousting (en Steam), un juego que nos reta a combatir contra otros jugadores usando penes flácidos. Además de enarcar unas cuantas cejas está teniendo bastante éxito de ventas y de hecho ya se ha anunciado su primer contenido descargable. No puede decirse que sea un juego porno ni tampoco de demasiado mal gusto, simplemente es un título protagonizado exclusivamente por penes que puede poner nerviosos a algunos jugadores por ello.

Pero cuando salió este llamativo juego ya se había desencadenado otra tendencia: la de los juegos de caca. El primero y más famoso es Where’s My Mommy? (en Steam), pero no es más que la punta del iceberg (de caca). Nos cuentan la cochina historia de una pequeña caca que un día ve cómo su madre es “arrebatada” del nido. Tendrá que recorrer varios niveles (en realidad es un intestino grueso) para lograr rescatarla o, al menos, unirse a ella. Entre los poderes de nuestra pequeña está el de hacerse líquida o sólida para romper superficies.

