¿Hasta cuándo la cantadera de Nicolás en cadena?

El presidente de la República, Nicolás Maduro, ya tiene como costumbre cantar y bailar en cadena nacional, como si fuera una gracia y los venezolanos tuvieran tiempo para ver esos actos. VAD

Mientras sigue el problema de los billetes de 100 bolívares originado por el mismo Ejecutivo, no hay alimentos y los problemas de salud se agudizan; Maduro se dedicó a cantar en un acto transmitido en Ciudad Caribia.

And now time for another sing-a-long with Maduro pic.twitter.com/TmDwST0PqB

— Nathan Crooks (@nmcrooks) December 22, 2016