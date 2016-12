Google todo lo resuelve: Las 5 dudas sexuales más buscadas en internet

Aunque no lo creas todavía hay personas que googlean las dudas sexuales que a muchos les pueden parecer básicas: ¿Cómo tener sexo? ¿Qué se siente tener sexo? ¿Cómo sé que es un buen sexo?

Estas son algunas de las cinco preguntas de sexo más buscadas en Google

1. ¿Cómo tener sexo?

Cuando una persona inserta una parte de su cuerpo en el orificio del otro, como explica la sexóloga Carol Queen, autora de “The Sex and Pleasure Book”.

2. ¿Qué es sexo?

Muchos expertos podrían definir el sexo como las relaciones sexuales que tiene una pareja pero la definición de la especialista Queen es más amplia: “sexo es todo aquello que una o más personas pueden hacer para satisfacer los sentimientos eróticos de otro. Esta definición incluye la masturbación, el sexo oral y las relaciones sexuales.

3. ¿Cómo se siente tener sexo?

Puede sentirse de diferentes maneras, depende el tipo de sexo que se esté teniendo y el grado de comodidad de las personas al experimentarlo. En el mejor de los casos son sensaciones placenteras, no solo en tus genitales sino en todo tu cuerpo que te llevan a experimentar un orgasmo, como explica la especialista.

4. ¿Cómo puedo tener un sueño sexual?

Lauri Loewenberg, autora de “Dream on It: Unlock Your Dreams, Change Your Life”, explica que hay 2 maneras de experimentarlos: obsesionarnos con tenerlo, pensando en aquella persona que ocupa nuestra mente todo el día o bien, durante la ovulación:

“Durante esta etapa es cuando tendemos a experimentar más este tipo de sueños. La ovulación usualmente ocurre 2 semanas después de que tu menstruación inició”.

5. ¿Cómo puedo tener buen sexo?

Pregunta. No necesitas por qué saber todo. Habla con tu pareja sobre qué le gusta y qué no. Y Concéntrate en saber qué quiere y hablen también sobre las medidas de seguridad que usarán para cuidar de la salud de ambos.