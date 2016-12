Fernando Carrillo negó acoso a bailarina

El actor venezolano Fernando Carrillo fue acusado por la bailarina Camila Mendes Ribeiro, con quien compartió en el programa “Bailando por un sueño” de Marcelo Tinelli.

“Lo tuve así hasta que llegamos a la casa (…) fue una situación muy incómoda, en que lo tuve que parar”, dijo la bailarina.

Mendes relató cómo, durante una ocasión en la que viajó en el mismo vehículo que Carrillo, quien aseguró que se le incinuó con frases subidas de tono y le mostró una erección.

La bailarina afirmó que no hizo una denuncia pública porque no quería perder su trabajo ni frustrar al ex exposo de la actriz Catherine Fulop.

Fernando Carrillo rechazó lo dicho por Camila Mendes Ribeiero. Para el venezolano, la acusación responde a una venganza de Pablo Prada, productor general del programa “Bailando por un sueño”.

“Argentina, soy totalmente inocente de esta acusación. Camila miente enviada por Pablo Prada. Siempre la respeté a ella y su novio”, indicó Carrillo a través de twitter.

SIEMPRE trate a @Camimribeiro así Con respeto y cariño. Siempre enviando saludos a Maxi, su novio. Que bajeza este ataque. DIOS por delante pic.twitter.com/VPO7MEc5O4 — F.E.R.R (@FerrCarrillo) December 22, 2016

ARGENTINA 🇦🇷 soy totalmente INOCENTE de esta acusación. @Camimribeiro miente enviada por @elchatoprada SIEMPRE la respete a ella y su novio pic.twitter.com/O1meMetOUI — F.E.R.R (@FerrCarrillo) December 22, 2016

Con información El Nacional