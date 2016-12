Estos son los actores que se llevó el 2016

El 2016 ha sido uno de los años más trágicos para el mundo del cine y el espectáculo, pues durante estos 365 días han fallecido importantes personalidades del séptimo arte, las cuales habían marcado un antes y un después, además de personificar personajes que formaron parte de la infancia de muchos.

Alan Rickman

El actor británico falleció el 14 de enero a los 69 años de edad y fue conocido en el ámbito mundial por personificar al Profesor Snape en la saga de Harry Potter, siendo este uno de los personajes principales de la trama, sin embargo, también participó en clásicas películas como Die Hard, Love Actually y Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street.

Abe Vigoda

Murió el 26 de enero a los 94 años de edad, fue un actor de cine y televisión conocido por representar al detective Phil Fish en la serie “Barney Miller” y al soldado mafioso Salvatore Tessio en “El padrino”.

Joe alaskey

Murió el 3 de febrero a los 63 años tras perder una batalla contra el cáncer, fue conocido por darle la voz a los personajes de Looney Tunes como Bugs Bunny, el Pato Lucas, Piolín y Silvestre.

George Gaynes

El actor falleció a los 98 años de edad el 15 de febrero, fue conocido por su papel como el comandante Eric Lassard en la saga “Loca Academia de Policía”

Doris Roberts

La actriz estadounidense Doris Roberts falleció el 17 de abril, a los 90 años. La artista fue conocida por interpretar a Marie Barone en el programa televisivo Everybody Loves Raymond.

Nancy Reagan

Murió el 6 de marzo a los 94 años. Asesora tras las bambalinas y feroz protectora de Ronald Reagan en su trayectoria de actor a presidente, y durante sus años finales en los que padeció alzhéimer.

Ken Howard

Falleció el 23 de marzo a los 71 años, fue actor y presidente del Sindicato de Actores de la Pantalla (SAG-AFTRA).

Garry Shandling

El comediante, guionista y productor falleció el jueves 24 de marzo, a los 66 años. Fue conocido por su papel en las películas de Marvel

Carlos Márquez

El primer actor, Tenía 89 años y dedicó su carrera artística sobre las tablas, el cine y la televisión venezolana. Murió el 26 de marzo de complicaciones.

Patty Duke

Murió el 29 de marzo a los 69 años, En su adolescencia ganó un Oscar por el papel de la educadora Helen Keller en “The Miracle Worker”. Durante su larga carrera tuvo que combatir sus demonios.

Erick Noriega

El actor venezolano falleció la madrugada del miércoles 11 de mayo en el Hospital de Lídice.

Rubén Aguirre

El famoso “Profesor Jirafales” falleció el viernes, 17 de junio, a los 82 años, luego de haber sido hospitalizado a causa de una severa neumonía.

Anton Yelchin

Actor conocido por el papel de Chekov en las nuevas películas de la serie “Star Trek”. Murió el 29 de junio a los 27 años tras ser atropellado por un auto frente a su casa.

Noel Neill

La actriz falleció el 3 de julio a los 95 años. Encarnó a Lois Lane en la primera película de Superman y en la serie Adventures of Superman.

Fyvush Finkel

Murió a los 93 años de edad por problemas cardíacos, fue conocido por sus papeles en las series Picket Fences y Boston Public

Gene Wilder

Murió el 28 de agosto a los 83 años de edad, fue un actor y comediante conocido por películas como “El joven Frankenstein” y “Locuras en el oeste”, además de interpretar a Willy Wonka en “Charlie y la fabrica de chocolate”.

Jon Piloto

El actor estadounidense, conocido por participar en películas como “The Big Lebowski” y “Miller’s Crossing” (donde interpretó al gangster italiano “Johnny Caspar”), murió la mañana del 2 de septiembre, a los 65 años, a causa del cáncer que enfrentaba.

Charmian Carr

La actriz del clásico La Novicia Rebelde murió el 18 de septiembre a los 73 años, a causa de una rara forma de demencia.

Tommy Ford

El actor, quien le dio vida al personaje de Tommy en el sitcom Martin (de los años 90), falleció el miércoles 12 de octubre. Durante la mañana del mismo día se reportó que Ford se encontraba ingresado en terapia intensiva en un hospital de Atlanta tras sufrir una ruptura de aneurisma en su abdomen.

Lisa Masters

La actriz de 52 años, quien apareció en series como Gossip Girl y Ugly Betty, fue hallada muerta el 15 de noviembre en el cuarto de un hotel en Lima, Perú. La policía peruana afirmó que se trató de un suicidio.

Florence Henderson

Murió el 24 de noviembre a los 82 años, fue una estrella de Broadway y luego popularísima como la madre en la serie “The Brady Bunch”

Carrie Fisher

La actriz estadounidense murió el martes 27 de diciembre a los 60 años de edad tras sufrir un infarto en un vuelo de Londres a Los Ángeles. Fue conocida por su papel en la famosa saga “Star Wars” (La Guerra de las Galaxias) como la Princesa Leia Organa.

