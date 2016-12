Empresas de construcción cerraron por no poder sostener las nóminas

Entre el mes de septiembre y el cierre de diciembre, no fue presentado ni un solo proyecto de infraestructura de peso ante la Oficina Coordinadora del Ejercicio de la Profesión (Ocepro), del Centro de Ingenieros y Arquitectos de Nueva Esparta (Ciene), lo que habla de la caída de esa actividad a lo largo del año por concluir.

Daniel Olivares, presidente de ese gremio profesional advirtió que el 2017, no marcará la reactivación del sector al menos hasta el mes de febrero y que muchas de las empresas que cerraron anticipadamente el año, no reabrirá sus puertas por no poder sostener las nóminas.

Dijo que le preocupa que muchos ingenieros queden sin trabajo, apenas inicie el próximo año, debido a la crítica situación que vive el sector de la construcción en la región neoespartana, reseñó El Sol de Margarita.

Además lamentó que centenares de trabajadores de la construcción hayan perdido sus puestos de trabajo en los últimos cinco años, en los que esa industria comenzó a sentir los impactos de la escasez y carestía de los insumos esenciales como el cemento y la cabilla.

Indicó que en los últimos meses se han sumado otros rubros a las fallas de materiales, entre ellos el cable cuyos precios han subido exageradamente, además de la poca presencia en el mercado.

Para Olivares, la situación se complica de otra manera para muchos proyectos iniciados y otros casi concluidos, que no han podido ser inaugurados por no contar con la factibilidad de servicios como electricidad y agua.

“Esperamos que el año que llegará en breve, las autoridades de las empresas de servicios públicos como Corpoelec, terminen de otorgar los permisos de factibilidad para que la construcción tome un respiro”, subrayó.

Deterioro vial y de ornato

El presidente del Ciene lamentó el descuido en que se encuentran la vialidad y el ornato en todos los municipios de la Isla, y subrayó que es injustificable que en plena temporada navideña, época en que Margarita recibe a cientos de visitantes y tengan que toparse con situaciones como las que se muestran en la entidad.

Resaltó que el deterioro de la vialidad es muy evidente, sobre todo desde los puertos marítimos y el aeropuerto, e incluso en las poblaciones más apartadas se percibe a simple vista las malas condiciones de las carreteras.

Llamó a las autoridades del Instituto para la Vialidad y Transporte de la entidad, a corregir las fallas más graves del pavimento y al mismo tiempo, abocarse a la reparación de los semáforos que llevan mucho tiempo dañados, manteniendo en riesgo la vida de los residentes y mucho peor, de los visitantes que desconocen que la mayoría se encuentra fuera de mantenimiento.

Con información de SuNoticiero