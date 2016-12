Donald Trump arremete nuevamente contra la ONU

El presidente electo de EEUU, Donald Trump, renovó sus ataques contra Naciones Unidas y afirmó que la organización “no está a la altura” de su potencial y en lugar de resolver problemas “los causa”. EFE

Trump hizo unas breves declaraciones a la puerta de la residencia del club Mar-a-Lago, al norte de Miami, donde se encuentra pasando sus vacaciones, en una aparición que había sido anunciada previamente por sus portavoces.

“Naciones Unidas tiene un tremendo potencial (…), pero no está a la altura de ese potencial”, afirmó Trump en una declaración que se extendió por menos de dos minutos.

“¿Cuándo se ha visto a Naciones Unidas resolviendo problemas? No lo hace, causa problemas”, agregó Trump.

Horas antes de su declaración, Trump tuiteó quejándose de que no podía permitirse que Israel “sea tratado con tanto desdén y falta de respeto”, a raíz de la resolución del Consejo de Seguridad.

El lunes, en otra cadena de tuits, Trump afirmó que, a pesar de su “gran potencial”, la ONU “ahora es sólo un club de gente para reunirse, hablar y pasárselo bien”.

We cannot continue to let Israel be treated with such total disdain and disrespect. They used to have a great friend in the U.S., but…….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 28, 2016