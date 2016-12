Diputado informó preocupación del Vaticano hacia el pueblo venezolano

Este lunes el diputado a la Asamblea Nacional (AN) por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), José Antonio España, precisó que el Vaticano conoce lo que está pasando en el país y por eso el Papa Francisco hizo un llamado a la paz en la nación. VAD

“Saben de la pobreza, saben de la desesperación y de la impotencia del pueblo de Venezuela porque no hay gasolina, porque no hay comida, porque no se consigue nada, porque la inflación se ha devorado el salario del venezolano, el papa sabe de los sufrimientos del pueblo”, señaló.

El parlamentario reiteró que es con el voto que se pueden liberar las tensiones y resolver los problemas de Venezuela y enfatizó en que el proceso de diálogo no fue fructífero porque el gobierno nacional incumplió los acuerdos que se alcanzaron.

“Que sepa el Papa, que sepa El Vaticano, que no le cumplieron a Venezuela, que no le cumplieron al diálogo y que entonces es el voto del pueblo con la Constitución el que va a resolver los problemas”, aseguró.

España aseguró que el próximo 5 de enero la nueva directiva del parlamento se instalará.

Con información de Globovisión