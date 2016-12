David Villa anuncia su favorito para el Balón de Oro de este año

David Villa lo tiene claro: el mejor jugador del mundo es su ex compañero Leo Messi. Así que si el Balón de Oro, que en esta última edición fue para el madridista Cristiano Ronaldo, debe premiar al mejor, debería haber sido para el argentino pero no sólo este año, también los anteriores e incluso los próximos, porque el Guaje le ve sentado en ese ‘trono’ algunos años más. “Si se la da al mejor jugador del mundo, para mí es Messi. Lo ganará los siguientes años y lo debería haber ganado los años anteriores”, señaló el actual jugador del New York City FC.

Villa no puso en duda la designación de Ronaldo sino el sistema de elección. “Siempre digo lo mismo, cuando lo han ganado amigos míos o compañeros míos y cuando no. Creo que es una votación difícil de valorar porque unos años se da por el rendimiento de tu equipo y otros por el individual. Lo ha ganado él, así que será justo. Si lo han votado será lo más justo”, apuntó tras la visita al campus que organiza su escuela de fútbol en la localidad valenciana de Puzol.

El delantero también se pronunció sobre la renovación de Messi y aunque dijo que no tiene “información” para valorar la situación su intuición es que se acabará produciendo. “Creo que se hará en el futuro, más tarde o más temprano porque el Barcelona esta encantado con Messi y Messi con el Barcelona, otra cosa no nos podemos imaginar”, señaló.

En cambio, no quiso ‘mojarse’ respecto a la continuidad de Luis Enrique en el banquillo y no porque no valore sus resultados. “No tengo información, sólo he visto lo publicado, no hablo con él para saber cosas así. Puedo hablar de lo que ha hecho él y todo lo que ha hecho no hace falta ni comentarlo, ha sido espectacular para el Barcelona y para el fútbol en general”, destacó.

Villa no descarta que ese palmarés pueda crecer este año con la Liga, en la que espera que aún tengan opciones tanto el club catalán como también el Atlético de Madrid, del que también formó parte. “Obviamente el Real Madrid tiene una ventaja considerable con los demás pero queda mucha liga, mucho por hacer y confío en que el Barcelona y el Atlético de Madrid, que son los perseguidores que más me tocan el corazón, pueda acercarse y pelear la liga hasta el final”, señaló.

Se descarta en invierno salvó para la selección

El jugador asturiano quiso también salir al paso de los rumores que le han situado en diferentes equipos españoles en este mercado de invierno y aseguró de manera tajante que cumplirá su contrato con su club. “La realidad, por Valencia y por todos los clubes que están saliendo, es que tengo un año de contrato y que el 23 de enero voy a empezar la pretemporada con el New York Citi, sí, sí o sí. Otra situación que se hable que no sea esa no es real”, remarcó.

En cambio, el Guaje reconoció que no le cierra la puerta a la selección, aunque es consciente de que es complicado que Lopetegui se acuerde de él. “Para mí, sí que es real la selección, pero lo digo siempre, cuando esté retirado en mi casa seguiré soñando con ir a la selección”, explicó. “Sé que es difícil, muy difícil y soy consciente pero estoy en activo y estoy compitiendo a un buen nivel. Sé que es complicado porque hay muy buenos delanteros en la selección pero uno nunca pierde la ilusión”, concluyó.