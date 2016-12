Cuando hasta el Instituto de Nutrición se burla de los venezolanos

El Instituto Nacional de Nutrición parece no saber que los venezolanos comen poco o no comen, al punto que coloca mensajes que no están acorde con la realidad.

Manuela Vargas/Venezuela Al Día

Cruelmente el 24 de diciembre escribió, “Si en Navidad o Año Nuevo abusas de las raciones en la cena, te recomendamos ingerir frutas, vegetales y abundante líquido al día siguiente”.

¡Recuerda! Comer en exceso puede ocasionar indigestión y diversas molestias gástricas así que en estas navidades #AgarraDatoComeSano — Inst.Nac.Nutrición (@innvzla) December 24, 2016

Un tema de falta de tacto y se inoportuno, cuando estas navidades serán las más tristes, la mayoría no comerá ni una hallaca y otro tanto deberá hurgar en la basura.

“Evita consumir en estas navidades con frecuencia guisos, grasas, dulces y bebidas alcohólicas. Come Sano, Seguro, Sabroso y Soberano”, otro tuit cruel y malintencionado.