“Chúo” Torrealba: Urge relanzar la unidad antes de culminar este año

Así lo manifestó al editor jefe de la sección El Mundo para el diario El Clarín, Marcelo Cantelmi quien lo entrevistó recientemente. Torrealba, reconoció que tras las evidentes diferencias que han surgido dentro de la coalición de partidos opositores venezolanos, la Unidad debe trasformarse.

Esta es la entrevista de El Clarín:

-¿Por qué es tan difícil para ustedes tomar la iniciativa y resolver esta crisis?

-No es sencilla la lucha de la oposición venezolana. El gobierno de Nicolás Maduro es un régimen que está derrotado políticamente y es un régimen minoritario, eso es verdad. Pero también es verdad que este régimen minoritario y en derrota tiene muchas fortalezas aun en un país con una economía destruida tiene la palanca de los ingresos petroleros, que son los únicos de la balanza exportadora.

-Pero se han reducido y especialmente respecto al gasto creciente del Estado…

– Es cierto, para atender las realidades del país pero cuando se ubica la visual completa de la economía venezolana y se advierte cómo han destruido el aparato productivo privado y el sueño de la Venezuela industrial pos petrolera prácticamente demolieron todo. Lo único que queda en pie precariamente es el ingreso petrolero que controla en forma discrecional el gobierno. Como también la ventaja comparativa muy grande que es el hecho de que en Venezuela no exista salvo la Asamblea Nacional (Parlamento) institucionalidad independiente. Maduro no está expuesto a los rigores que tuvo que enfrentar Dilma Rousseff en Brasil porque acá lo que queda de burocracia está en el puño del régimen. Suma, además, el tema insólito de que en Venezuela el gobierno maneja tanto la violencia legal de los cuerpos de seguridad del Estado como la de los grupos irregulares armados. Unos y otros al servicio del gobierno. Hay un conjunto de cosas que hace que este gobierno derrotado y en minoría tengan palancas importantes.

-¿Hay además un resto de apoyo popular no también, no es así?

-Es casi un 20%, con eso Maduro no es un indigente desde el punto de vista del respaldo social. Casi 20% de apoyo es mucho para un gobierno tan malo, tan dañino como este y se sostiene por el asistencialismo. En consecuencia las tareas de la oposición venezolana son delicadas, en primer lugar hay que derrotar al régimen que no es sencillo. En segundo lugar liderar una transición pacífica a la democracia y en tercer lugar hay que motorizar el proceso de reconstrucción nacional. Estas tres cosas implican que la unidad democrática no solo solamente se mantenga sino que se expanda y fortalezca. Ese es el reto.

-¿Las internas en la alianza opositora hasta que punto se asocian con esas dificultades?

-No, no. En este momento no se puede especular. La mesa nació como alianza electoral, pero ahora debe trasformarse en dirección política de la sociedad democrática venezolana, En este momento no tenemos horizonte electoral a la vista, así que seguir actuando de ese modo y estar compelidos por las aspiraciones de posibles pre candidatos está fuera de orden. Hoy la MUD se ve obligada a convertirse en dirección política y eso pasa por entender que vamos a enfrentar en el futuro inmediato una situación compleja, muy probablemente vamos a atravesar un proceso de transición sin hegemonía que es uno de los procesos mas exigente y que va a requerir entonces una gran capacidad de diálogo interno. Lo que planteamos es que este relanzamiento de la unidad democrática se produzca en los próximos días, antes de comenzar el año 2017.

-¿Volver a la calle?

-En todos los escenarios de lucha tanto las instituciones como en la calle. Nuestros puntos de referencia ya no están cifrados en acuerdos para candidaturas, sino en una unidad de propósitos. La unidad democrática tiene que plantearle al país cuál será el proyecto de reconstrucción nacional, cuáles serán las características de gobierno de unidad nacional que aspiramos y definir una ruta clara para llegar a ese gobierno. Esto tiene que ser claro, expreso y transparente. El futuro para los venezolanos no es un discurso, es un mapa, un programa de país, un proyecto nacional.

