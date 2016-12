Celebra haber ganado la Lotería… hasta que le dan una mala noticia

El programa Andalucía Directo estaba de celebración en Granada, donde un grupo de vecinos se había concentrado para celebrar que a una vecina le había tocado El Gordo de la Lotería de Navidad. La reportera le insiste en que muestre el décimo premiado aunque la afortunada se muestra reticente en un primer momento.

Con un grácil movimiento, se lleva la mano al escote, y saca un fajo de décimos. Y el primero que captan las cámaras, efectivamente, es el Gordo… O al menos lo parece. La premiada no puede ni hablar, vuelve a esconder el décimo, se lleva las manos a la cabeza.



Celebra haber ganado el Gordo pero… (YouTube)

La gente corea su nombre, canta, baila y la reportera no puede oír lo que le dicen desde el plató. “No es el número, no es el número”, dice el presentador. “¿Qué?”, acierta a decir la reportera antes de percatarse de que, efectivamente, la agraciada no lleva el 66513 de la suerte sino el 66813. Un jarro de agua fría en toda regla… y en directo.

Con información La Vanguardia