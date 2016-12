¿Canibalismo?: Mordió su cara para que “no se fijaran en ella”

Una brutal historia de celos es la que protagonizó un joven de la ciudad de Yeovil, en Inglaterra, luego de que atacara de manera salvaje a quien fue su pareja, mordiéndola en reiteradas oportunidades en su rostro para que nadie más “volviera a mirarla”.

Hasta hace algún tiempo todo marchaba bien en la relación que mantenía Melody Moon, de 25 años, junto a su novio Jamie Mitchel de 27, reseñó Biobio Chile.

Comenzaron a salir en 2015, y si bien en los primeros meses todo era color de rosa, después de un tiempo Melody empezó a darse cuenta de lo celoso que se comportaba su pareja.

Tal como recoge el periódico británico The Daily Mail, Jamie sólo quería que la joven estuviera con él: no la dejaba salir a ningún lugar sola y hasta la acusaba de serle infiel, sin ningún argumento.

Posteriormente se separaron.

A pesar de esto, después de unos días ambos nuevamente pudieron conversar, instancia que Jamie aprovechó para disculparse por lo que había ocurrido anteriormente, asegurándole que nada de eso volvería a repetirse. Incluso llegó al punto de llorar.

Pero sus verdaderas intenciones eran muy diferentes, y Jamie logró convencer a Melody para que ella la acompañara hasta su hogar.

Una vez en la casa, Jamie golpeó fuertemente a la joven quien cayó al piso. Posteriormente, y totalmente fuera de si, el sujeto la mordió en diferentes partes de su rostro y manos, para que así “nadie más se fijara en ella”.

Los gritos de Melody alertaron a los vecinos, quienes de inmediato llamaron a la policía. Pero cuando los efectivos ingresaron a la vivienda, el agresor ya había escapado.

Además de las heridas, la joven resultó con fracturas en su hueso orbital del ojo derecho, en su nariz y mentón. Eso sin contar con el grave daño psicológico que le provocó el ataque.

A las pocas horas Jamie fue capturado por la policía, y sentenciado por la justicia inglesa a dos años en prisión.

“No he estado en una relación desde entonces, y no me puedo imaginar estar junto a un chico en el corto tiempo”, precisó la joven, quien se recupera de las secuelas de el cruel ataque.

Con información de SuNoticiero