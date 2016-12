Así están las colas en EPK luego de la orden de la Sundde

Luego que las medidas ¿rapiñeras? anunciadas por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos de Venezuela (Sundde) en la que ordenó a la empresa EPK a bajar sus precios, las colas este jueves frente a cada una de sus tiendas no se hicieron esperar. VAD

Sundde le ordenó a EPK bajar sus precios hasta 70%

Mediante la plataforma digital de Twitter, fueron divulgadas las fotografías de los ciudadanos que se encuentran a la espera de poder comprar la ropa para niños con más del 70% de descuento.

There are already lines outside EPK clothing store in Caracas neighborhood of Altamira after govt ordered price cut of 70%. Feliz Chavidad! pic.twitter.com/HamnTIWU1C

Police are on site as a dispute emerges in the line to get into the EPK in Caracas’ Altamira district for discounted goods. #felizchavidad pic.twitter.com/qFEduV901s

— Nathan Crooks (@nmcrooks) December 22, 2016