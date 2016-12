Aplicaciones ideales para gastar bromas por WhatsApp

Dado que hoy en día las aplicaciones de mensajería, sobre todo WhatsApp, son el medio de comunicación más utilizado, vamos a mostrar a continuación algunas aplicaciones o páginas web para crear tus mejores inocentadas.

JuasApp

Aunque es una de las más conocidas y utilizadas en el Día de los Santos Inocentes, seguro que todavía hay alguien a quien se la puedes pegar con JuasApp. Una aplicación que nos permite realizar una llamada ficticia en la que vamos a poder gastar una broma a nuestra víctima.

Además, luego vamos a poder disfrutar de ellas cuantas veces queramos puesto que la conversación es grabada de forma automática. Nuestra víctima no sabrá que somos nosotros quien realizamos la llamada puesto que no saldrá nuestro número. El único inconveniente es que no vamos a poder gastar esta inocentada a más gente puesto que después habrá que rascarse el bolsillo.

WhatsFake

Sin duda, una de las mejores bromas que podemos gastar hoy a nuestro grupos de amigos, compañeros de trabajo o familiares, es crear un chat falso en WhatsApp simulando tener una conversación real con alguien de nuestro entorno, famoso o lo que se nos ocurra. Para ello, podemos echar mano de una aplicación llamada WhatsFake, disponible para dispositivos Android y su alternativa para iOS de forma totalmente gratuita.

Moreno del WhatsApp

Otra de las bromas más utilizadas por WhatsApp es la del envío de imágenes que no son lo que aparentan en la vista previa. Es decir, de lo que se ve en la vista previa del mensaje cuando lo recibimos al momento en que lo abrimos en pantalla completa, nada tiene que ver. Esto seguro que nos recuerda al famoso moreno del WhatsApp. Pues bien, con este mismo nombre tenemos disponible una aplicación en Google Play que nos permite crear tus propias imágenes falsas para pasar un rato divertido.

Yazzy

Y si lo que más te gusta es poder crear conversaciones falsas para bromear con tus amigos pero además de con WhatsApp lo quieres hacer con Facebook, Twitter, Hangouts o Facebook Messenger, entre otros, entonces tienes la opción de usar Yazzy.

Una aplicación que además es totalmente personalizable hasta el punto de poder modificar el aspecto que tendrá la conversación fake. Disponible para dispositivos Android en Google Play totalmente gratuita. También es posible desde el móvil o simplemente desde algunos sitios web crear imágenes o noticias falsas con las que gastar una divertida inocentada a tus contactos a través de WhatsApp.

